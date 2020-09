Auf diese Beautyprodukte schwört das Lifestyle-Team von 20 Minuten

«Mein Ziel: Im Spätherbst nicht auf einen goldenen Teint verzichten, ohne gleich wie ein Hummer auszusehen, aufgrund meiner super empfindlichen Haut. Der richtige Sonnenschutz ist hier also ein Must. Das Sun Beauty Velvet Milk SPF30 von Lancaster (Fr. 49.80 auf Haar-shop.ch) hat mich nicht nur mit dem feinen Duft nach Strandferien überzeugt. Denn der darin enthaltene Tan Activator Complex, der die Melaninproduktion fördert, gibt mir genau den sonnengeküssten Teint, den ich so sehr mag.» Irène Schäppi, Beauty Redaktorin