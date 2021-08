Beauty Blender, Lip Injection – das sind die beliebtesten Beauty-Produkte auf Tiktok

Wer in Sachen Beauty etwas reissen will, der sollte besser hinter seinen Produkten stehen können, denn: Seit der Machtübernahme von Tiktok werden neue Formulierungen, Gadgets und Farben nicht mehr nur gezeigt, sie werden vor laufender Kamera getestet und bewertet. Was überzeugt, geht schnell viral und sammelt Views, der Rest verschwindet für immer im unendlichen schwarzen Loch der sozialen Medien.