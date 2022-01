Top 10 Ranking – Das sind die beliebtesten Elektroautos

Die Anzahl der neu zugelassenen Elektroautos hat sich in zwei Jahren verfünffacht. Das sind die zehn beliebtesten Modelle 2021.

Davon ist der Tesla Model 3 das beliebteste E-Auto in der Schweiz.

Rund 238‘000 Personenwagen wurden 2021 neu zugelassen. Das sind etwa 74‘000 Autos weniger als vor Corona, wie der Verband freier Autohandel Schweiz VFAS in einer Medienmitteilung schreibt. Denn durch die Pandemie ist es zu Lieferengpässen gekommen.

Grund dafür ist der weltweite Chipmangel . Viele Fahrzeuge konnten deshalb nicht gebaut werden. «Zusätzlich erschwert die CO2-Doppelbesteuerung junger Occasionen Parallel- und Direktimporte», erklärt Stephan Jäggi, Geschäftsleiter des VFAS. So muss etwa VW in der EU CO2-Steuern für seine Fahrzeuge zahlen.

Wer einen VW in die Schweiz importiert, zahlt erneut eine Umweltsteuer. Alle Fahrzeuge, die VW direkt als Generalimport in die Schweiz liefert, werden aber nur einmal besteuert. Das hat laut VFAS dazu geführt, dass Parallel- und Direktimporte seit 2017 um 62 Prozent eingebrochen sind. «Diese Doppelbesteuerung muss aufgehoben werden, damit wieder mehr Autos importiert werden», so Jäggi.