Wenn uns die Pandemie und der Lockdown etwas gezeigt hat, dann wie wichtig es ist, dass man sich in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus wohl fühlt – besonders, wenn man so viel Zeit darin verbringt, wie wir im vergangenen Jahr. Wohntrends , Dekor und Stylingtipps für die eigenen vier Wände waren gefragt wie nie.

Platz 1: Pflanzen

Platz 2: Farmhouse Decor

Platz 3: Makramee

Platz 4: Gallery Wall

Anstatt nur einem Bild Raum zu geben, waren im vergangenen Jahr die Gallery Walls beliebt: Also eine ganze Reihe von Fotos, Postkarten und Kunstwerken, die möglichst ansprechend an eine Wand drapiert werden. Der Hashtag #gallerywall generierte 2020 1,6 Millionen Posts bei Instagram.

Platz 5: Trockenblumen

Ein weiteres beliebtes Dekoelement im Coronajahr waren getrocknete Blumen. Blumen und Pflanzen bringen Natur in die eigene Wohnung und in einem Jahr, in dem wir nicht immer Zugang zu frischen Blumen hatten, bieten sich die getrockneten an. Oder auch für Menschen, die nicht mal einen Blumenstrauss länger als zwei Tage am Leben halten können. #driedflowers hatte im vergangenen Jahr 1,5 Millionen Posts bei Instagram.