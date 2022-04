Top 10: Das sind die beliebtesten Lehrstellen 2022

Platz 10 der beliebtesten Lehren in der Schweiz ist: Fachfrau oder Fachmann Apotheke EFZ

«Das KV ist der meistgesuchte Beruf, weil es in diesem Bereich auch sehr viele Lehrstellen gibt und weil das Berufsbild allgemein sehr bekannt ist», heisst es vonseiten Youstys. Auf Platz zwei schafft es die Lehre zur Informatikerin oder zum Informatiker EFZ.

Verschwunden aus den Top 10 ist die Lehre zur Detailhandelsfachfrau oder -fachmann EFZ. Das liege an der Detailhandelsreform 2022 und den damit neu entstandenen Berufsbezeichnungen. Das Problem: Die neuen Bezeichnungen seien noch nicht überall bekannt.

Was die zehn beliebtesten Lehren in der Schweiz sind, erfährst du in der Bildergalerie oben.