Ranking: Das sind die beliebtesten Produkte in der Schweiz

Unilever hat mit dem neuen Glace Magnum Almond Remix den «Star of the Year 2022»-Award gewonnen. Der Preis für die neuartigste Innovation des Jahres ging an Rivella.

Darum gehts Der Markenartikelverband Promarca hat das beliebteste neue Schweizer Produkt ausgezeichnet.

Ein Magnum-Glace verwies Kägi-Pralinés und Frisco-Cornets auf die Plätze zwei und drei.

Die Auszeichnung für das neuartigste Produkt gewann Rivella vor Danone und Henkel & Cie.

7244 neue Produkte sind letztes Jahr in den Läden der Schweizer Detailhändler gelandet. Welches ist am beliebtesten? Diese Frage klärt der «Star of the Year»-Award, den der Markenartikelverband Promarca am 3. November vergab. Gewonnen hat dieses Jahr Unilever mit dem neuen Glace Magnum Almond Remix.

Promarca verlieh im Grandhotel Victoria-Jungfrau in Interlaken einen weiteren Preis: Rivella hat sich gegen 16 Mitbewerberinnen und Mitbewerber durchgesetzt und mit Enertea den «Explorer of the Year»-Award gewonnen. Eine fünfköpfige Expertenjury verlieh diesen für die neuartigste Innovation des Jahres.

Star of the Year 2022

Magnum Almond Remix ist damit das beliebteste Produkt unter den zwölf umsatzstärksten Neulancierungen. Es erhielt bei den vom Marktforschungsunternehmen NielsenIQ ausgesuchten 1000 Konsumentinnen und Konsumenten die meisten Stimmen.

«Wir arbeiten jedes Jahr als Team gemeinsam mit unseren Partnern an spannenden Glace-Innovationen, da ist solch eine Wertschätzung natürlich ein ganz besonders schönes Lob», kommentiert Thierry Mousseigne, CEO von Unilever Schweiz.

Explorer of the Year 2022

Rivella hat mit Enertea zum ersten Mal in seiner Geschichte ein neues Rivella-Produkt lanciert, das kein Milchserum-Getränk ist. Der Enertea basiert auf Tee und vereint Pflanzen aus Südamerika mit Alpenkräutern aus der Schweiz.

Der Entwicklungsprozess für Enertea startete vor über drei Jahren. Die Innovationsabteilung der Rivella-Gruppe analysierte damals in mehreren Studien die relevantesten Getränketrends. Die Marktforschungen hätten gezeigt, dass man sich im Alltag immer mal wieder müde und unkonzentriert fühle, so Rivella.

Auf Platz zwei des Rankings landete das Produkt «Alpro Shhh … This is not M*lk» von Danone, auf Platz drei «Taft Overnight Wunder» von Henkel & Cie.

Auch letztes Jahr gewann ein Glace 2021 holte sich das Glace Magnum Double Gold Caramel Billionaire vom britischen Hersteller Unilever den ersten Platz. Auf den zweiten Platz schaffte es die Rivella-Kreation Limited Grapefruit. Auf Platz drei folgte der Zweifel-Snack Vaya Sweet Potato Rosemary: Chips auf Basis von Süsskartoffeln mit Rosmarin.

Promarca verlieh den Award zum fünften Mal. Der Markenartikelverband vertritt die Interessen von 105 Unternehmen im Konsumgüterbereich in der Schweiz. Diese Firmen erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 12,3 Milliarden Schweizer Franken.