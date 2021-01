Das sind die 10 beliebtesten Occasionautos in der Schweiz. Eine Rangliste:

Die beliebtesten Occasionsauto in der Schweiz sind VWs.

Als Occasionsauto kaufen Schweizer am liebsten VWs: Zusammen mit BMW stellen die beiden deutschen Autobauer 9 der 10 beliebtesten Modelle im Occasionsmarkt dar, wie eine Auswertung der Plattform AutoScout24 zeigt.

«Die Volkswagen-Gruppe hat es in den vergangenen Jahrzehnten geschafft, sich ein Image für qualitativ gute und solide Fahrzeuge aufzubauen», schreibt AutoScout24 in einer Medienmitteilung. Als einziges Fahrzeug ohne Deutsches Mutterhaus schafft es der Ford Focus in die Top 10 (siehe Bildergalerie oben).