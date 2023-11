Das sind die beliebtesten Reiseziele der Schweiz für 2024

Die Reisetrends fürs kommende Jahr stehen bereits fest und wie du besonders viele freie Tage herausholen kannst, weisst du auch bereits. Fehlt eigentlich nur noch die Entscheidung, wohin es geht. Die Buchungsplattform Booking.com hat bereits eine Idee und die zehn beliebtesten Destinationen der Schweizerinnen und Schweizer fürs kommende Jahr vorgestellt.

Wann planst du jeweils deine Ferien? Ewigkeiten im Voraus, ich habe eine ganze Liste. Etwa ein halbes Jahr im Voraus, so bekomme ich noch gute Deals. Nur wenige Wochen oder Monate im Voraus. Ganz kurz und knapp, meist verreise ich spontan. Ich verbringe meine Ferien daheim.

Dazu hat sie die Reiseziele gesammelt, die zwischen dem 1. August 2022 und dem 31. Juli 2023 zu den 1000 meistgebuchten Zielen gehörten. Anschliessend wurde sortiert, an welchen Orten ein besonders hoher Anstieg im Vergleich zum Vorjahr festgestellt werden konnte. Ist dein nächstes Traumziel dabei?

10. Platz: München, Deutschland

Am Marienplatz in München hat man einen Blick aufs neue Rathaus (das 1909 fertiggestellt wurde und damit auch schon deutlich über 100 Jahre auf dem Buckel hat). Unsplash/Daniel Seßler

Die Landeshauptstadt von Bayern zieht Jahr für Jahr viele Besucher an. Dabei sind das Oktoberfest und die Bierkultur längst nicht die einzigen Gründe. Die Kunstsammlung in den Pinakotheken und die gotische Architektur des neuen Rathauses begeistern Kunst- und Kulturfans, im Sommer bietet der Englische Garten als grüne Oase der Stadt Abkühlung.

Platz 9: New York, USA

Die Stadt, die niemals schläft, steht auf Platz 9 der meistbesuchten Destinationen für 2024 – Booking.com sagt sie voraus. Unsplash/Matteo Catanese

Einmal die Skyline von New York bestaunen, die Freiheitsstatue sehen und das pulsierende Leben im Big Apple hautnah erleben: New York wird auch im nächsten Jahr auf der Liste vieler Reisender stehen. Das chice Soho, Williamsburg mit seiner Indie-Musik- und Kunstszene oder das Yankee-Stadium in der Bronx – was möchtest du sehen?

Platz 8: San Francisco, USA

Die gelben Cable Cars gehören in San Francisco zum Stadtbild. Unsplash/Daniel Abadia

Die Golden Gate Bridge und die historischen Cable Cars zieren die hügelige Landschaft mit ihren In-Vierteln, etwa Chinatown und Fisherman's Wharf, das für seine guten Meeresfrüchte-Restaurants bekannt ist. Vielleicht zieht es dich auch in die Hochburg der technischen Innovationen, dem Silicon Valley oder auf eine Weintour durch Napa?

Platz 7: London, England

London zieht nicht nur zur Weihnachtszeit Millionen von Menschen an. Unsplash/Jamie Davies

Die Tower Bridge, das London Eye, Big Ben – die Hauptstadt des vereinigten Königreichs lockt mit so mancher Sehenswürdigkeit. Doch auch Shopping-Fans kommen in London voll auf ihre Kosten: Auf den Märkten in Camden oder den luxuriösen Shops in Mayfair lassen sich Schätze entdecken, danach stärkst du dich in einem traditionell britischem Pub.

Platz 6: Edinburgh, Schottland

Viel Grün, viel Geschichte: Das ist Edinburgh. Unsplash/Stuart Hay

Schottlands Hauptstadt schafft den Spagat zwischen Alt und Neu: Das historische Edinburgh Castle bietet spektakuläre Aussichten und zeugt von einer bewegten Vergangenheit, die georgianische Neustadt beeindruckt mit ihrer architektonischen Eleganz. Hippe Shops, aussergewöhnliche Restaurants und jede Menge Festivals machen jeden Besuch zu etwas Besonderem.

Platz 5: Las Vegas, USA

Las Vegas ist mit seinen blinkenden Lichtern bei Nacht besonders beeindruckend. Unspalsh/Ameer Basheer

Das weltberühmte Unterhaltungszentrum der USA ist bekannt für seine Casinos und das wilde Nachtleben mit seinen hochkarätigen Live-Shows und Konzerten. Wer Ruhe abseits des Trubels sucht: Orte wie der Red Rock Canyon und der Hoover-Damm bieten Möglichkeiten zum Entspannen in der Natur.

Platz 4: Marrakesch, Marokko

Auf den Souks werden Gewürze, Handwerkskunst und Spezialitäten angeboten. Unsplash/zakariae daoui

Die Hauptstadt von Marokko zieht Jahr für Jahr mehr Reisende an. Rund um den lebhaften Djemaa el-Fna-Platz zieht sich die Medina, ein Netz aus bunten Souks, auf denen Gewürze, Textilien und Kunsthandwerk angeboten werden. Danach kannst du dich in den Gärten der Stadt, etwa im ikonischen Jardin Majorelle, vom Trubel erholen.

Platz 3: Bankok, Thailand

Die schwimmenden Märkte haben in Bangkok Tradition – gleichzeitig entstehen ständig moderne, neue Malls. Pexels/Chait Goli

Es geht nach Asien: Die Hauptstadt Thailands verbindet uralte Geschichte mit modernem Nachtleben. Prächtige Tempel und Paläste erzählen Geschichten aus einer anderen Zeit, dazwischen sorgen Wolkenkratzer und Strassenhändler für Kontraste. Ob traditioneller, schwimmender Markt oder brandneue Mall – in Bangkok findest du alles.

Platz 2: Singapur, Singapur

Die Supertrees im botanischen Garten von Singapur sind zu Wahrzeichen der Stadt geworden. Pexels/Chait Goli

Der Stadtstaat ist für Sauberkeit, futuristische Architektur und kulturelle Vielfalt bekannt. Die Skyline definieren die Supertrees des botanischen Gartens oder das Ressort Marina Bay Sands – ein bisschen, als würdest du in der Zukunft leben. Kein Wunder, schafft es Singapur auf Platz zwei der beliebtesten Destinationen der Schweizerinnen und Schweizer.

Platz 1: Tokio, Japan

Das Einkaufsviertel Shibuya in Tokio ist weltberühmt. Getty Images

Hast du auch das Gefühl, dein halber Freundeskreis ist in diesem Jahr nach Japan gereist? 2024 dürfte das noch zunehmen. Mit 14 Millionen Einwohnern und Einwohnerinnen leben in Tokio immerhin weitaus mehr Menschen als in der ganzen Schweiz. Die Stadtviertel sind dementsprechend vielseitig: Mode und Shopping dominieren in Ginza, Akihabara ist für Elektronik bekannt. Auch die Gastronomie kann sich sehen lassen. Die Restaurants in Tokio sammeln die meisten Michelin-Sterne weltweit.