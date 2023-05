Schweizer verbringen ihre Ferien am liebsten in der Schweiz

Rund 22,6 Prozent aller Suchabfragen auf zwei Reiseportalen, die Menschen in der Schweiz tätigen, sind für Orte in der Schweiz.

Die Ferienwohnungs- und Ferienhaus-Portale E-domizil.ch und Hometogo haben 2,6 Millionen Suchabfragen auf ihren Websites analysiert und herausgefunden, wohin die Menschen in der Schweiz besonders gerne in die Ferien reisen. Viele fahren ins Tessin oder nach Graubünden. Im Ausland ist Italien beliebt, vor allem Sardinien und die Toskana.

Platz 10 – Korsika (Frankreich)

Platz 9 – Ligurien (Italien)

Platz 8 – Provence – Alpes – Côte d’Azur (Frankreich)

Platz 7 – Wallis (Schweiz)

Platz 6 – Region Bern (Schweiz)

Platz 5 – Balearen (Spanien)

Platz 4 – Sardinien (Italien)

Platz 3 – Toskana (Italien)

Platz 2 – Tessin (Schweiz)

Platz 1 – Graubünden (Schweiz)

Österreicher meiden Österreich

Am meisten suchen Menschen in der Schweiz nach Ferienorten im eigenen Land (22,6 Prozent der Abfragen), gefolgt von Italien (22,5 Prozent), Frankreich (12,2 Prozent), Spanien (7,2 Prozent) und Deutschland (6,2 Prozent). Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt zwischen 8,2 (Region Bern) und 10,6 Tagen (Korsika).

Auch Reisende aus Deutschland bleiben am liebsten im eigenen Land (31,6 Prozent). Nicht so Menschen aus Österreich: Nur zehn Prozent ihrer Abfragen sind Orte im eigenen Land, ihr Favorit ist Kroatien (über 35 Prozent). Bei Reisenden aus der Schweiz liegt Kroatien im Länder-Ranking hingegen nur auf Platz 6.

Viele nehmen ihre Haustiere mit

Auch Menschen in Deutschland und Österreich wollen ihre Haustiere in die Ferien mitnehmen (über 30 Prozent). «Vermietende, die keine Haustiere in den Ferienwohnungen und Häusern erlauben, sind im Nachteil und verpassen womöglich potenzielle Feriengäste», heisst es in der Studie.