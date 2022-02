Top 10 - Das sind die beliebtesten Skigebiete in Europa

1 / 11 Das sind die 10 beliebtesten Skiorte in Europa: 20min/Simon Glauser Platz 10: Silvretta Arena in Ischgl, Österreich. Hier kostet eine Unterkunft samt Skipass durchschnittlich 391 Euro. Getty Images/iStockphoto Platz 9: Obertauern in Salzburg, Österreich kostet ein Skipass mit Unterkunft ebenfalls 391 Euro im Schnitt pro Tag. Getty Images/iStockphoto

Darum gehts Zermatt und Verbier gehören zu den beliebtesten Skigebieten in ganz Europa.

Aber sie kosten auch am meisten.

Günstige Skiferien kann man besonders in Polen und Tschechien machen.

Februar ist Sportferienzeit. Dabei gehören Schweizer Skiorte zu den gefragtesten Wintersportgebieten in Europa. So landet etwa Zermatt auf Platz 2 und Verbier auf Platz 4 der beliebtesten europäischen Skigebiete. Das zeigt eine Auswertung vom Online-Marktplatz für Ferienhäuser und Ferienwohnungen Hometogo.

Allerdings gehören die Schweizer Schneesportorte auch zu den teuersten in ganz Europa. So kostet eine Unterkunft mit Skipass pro Tag im Schnitt 494 Euro in Zermatt und 470 Euro in Verbier. Teurer ist nur Les 3 Vallées in Frankreich: Dort kostet eine Unterkunft mit Skipass durchschnittlich 841 Euro.

Günstige Gebiete liegen in Polen

Zu den teuersten europäischen Skigebieten gehören besonders viele Orte in Österreich. So landet Ski Arlberg in Vorarlberg auf Platz 3 der teuersten Skiorte. Dort kostet eine Unterkunft mit Skipasse im Schnitt 474 Euro. Im gleichnamige Skigebiet im Tirol kostet das gleiche Angebot durchschnittlich 428 Euro.

Auch die Silvretta Arena in Ischgl zählt noch zu den Top 10 der teuersten europäischen Skiorte. Skipass samt Unterkunft kostet dort im Durchschnitt 391 Euro. Wer sein Portemonnaie schonen möchte, reist besser Richtung Osten.

So liegt das günstigste Skigebiet Europas in Polen: Białka Tatrzańska. Dort kostet Skipass und Unterkunft im Schnitt nur 148 Euro. Auf Platz 2 landet Janské Lázně in Tschechien mit 146 Euro, gefolgt von Szczyrk Mountain Resort in Polen mit 144 Euro.

Nur ein deutschsprachiger Skiort schafft es unter die 10 günstigsten Schneesportgebiete: Obersalzberg in Bayern, Deutschland. Dort kostet Unterkunft und Skipass für einen Tag im Schnitt 127 Euro.

Beliebte Schweizer Skiorte: Zermatt und Verbier gehören zu den Top 10 der bleibetesten Skigebiete Europas. Mehrere Schweizer Wintersportgebiete schaffen es aber auch unter die 100 beliebtesten Skiorte: Platz 11: Crans-Montana im Wallis

Platz 12: St. Moritz im Graubünden

Platz 14: Andermatt, Uri

Platz 20: Les Portes Du Soleil im Wallis

Platz 21: Rinderberg/​Saanerslochgrat/​Horneggli in Bern

Platz 23: Arosa Lenzerheide, Graubünden

Platz 24: Grindelwald/Wengen, Bern

Platz 29: Laax/ Flims/ Falera, Graubünden

Platz 31: Parsenn in Davos, Graubünden.

Platz 48: Adelboden/LenkAdelboden, Bern

Platz 63: Oeschinensee – Kandersteg, Bern