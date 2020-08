Das sind die beliebtesten Vororte der Deutschschweiz

workmaster 13.08.2020, 18:00

Ich residiere in einem grosszügigen Haus im Downtown Zürich. Kann es mir leisten. Wohnen in einem Vorort ist für mich keine Option. Ich brauche keine mit Fliegen übersäten Kuhfladen und nervende Gebimmelkühe. Ich will LEBEN und nicht in einem von Bauern dominierten Dorf dahinvegetieren.