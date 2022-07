Trend: Das sind die beliebtesten Wandfarben 2022

Dunkelgrün

Grün gehört auch zu den Farben, die im Zusammenhang mit Interiordesign besonders häufig gegoogelt werden . Kein Wunder also, ist die beliebteste Farbe beim Unternehmen ein «dunkles, holländisches Grün». Es wirkt elegant und gehoben, aber auch gemütlich und beruhigend. Deswegen eignet es sich eigentlich für jedes Zimmer und sieht sogar in der Küche gut aus.

Erdiges Pink

Experten vermuten, dass wir uns während der Pandemie mehr für Erdtöne interessiert haben, weil wir weniger nach draussen gehen konnten. Dieser Farbton, der an Häuser in Marrakesch erinnert, bringt ein kleines bisschen Ferien und Draussen in deine Wohnung. Die Farbe ist dezent genug, sodass sie ebenfalls in den meisten Zimmern funktionieren würde. Besonders schön kommt sie aber in Wohn-, Schlaf- und Kinderzimmern.