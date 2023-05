Das sind die besten Arbeitgeber der Schweiz

Millionen machen mit

Die Rangliste der besten Arbeitgeber gibt es weltweit mit Millionen befragten Angestellten, sagt Michael Hermann, Mitbesitzer der Beratungsagentur Great Place To Work. Grundlage für das Ranking bilde die Befragung und eine Kulturanalyse. «Für diese Dienstleistung müssen uns die Organisationen beauftragen und dies wird verrechnet», so Hermann. Dafür bekommen die Firmen eine Auswertung ihrer Stärken und Massnahmenempfehlungen. Das Ranking erfolge dann unabhängig ohne weitere Kosten. Hauptfaktor ist die Mitarbeitendenbefragung, rund ein Viertel fürs Ranking zählt auch die Einschätzung von Great Place To Work zu den Aktivitäten und der Kultur. «Wir wollen von den Firmen wissen, was sie etwa für eine Führungs- und Innovationskultur haben», so Hermann.