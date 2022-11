Das sind die besten Black-Friday-Deals

Am Black Friday gibt es Tausende Aktionen.

Am Black Friday überbieten sich die Händler mit Rabattaktionen. Fast überall gibt es vermeintliche oder echte Schnäppchen . 20 Minuten schafft eine Übersicht im Aktions-Dschungel.

Das sind die von 20 Minuten ausgesuchten besten Angebote. Warum sich diese lohnen, sagt Julian Zrotz, CEO von Patoc, der Firma hinter Preispirat.ch und Blackfridaydeals.ch. Eventuell sind einige Schnäppchen schon weg. Hast du ein besseres Angebot entdeckt? Dann schreib es unten in die Kommentare oder per Mail an wirtschaft@20minuten.ch.