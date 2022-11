Das sind die besten Creators der Schweiz – Swiss Influencer Award

In insgesamt zehn Kategorien wurden die besten Content Creators des Landes gekürt.

Am Donnerstag, 17. November 2022, fand die Award Night des Smile Swiss Influencer Awards im Kaufleuten Club in Zürich statt.

Auf Instagram, Tiktok, Youtube und Co. haben Influencerinnen und Influencer enorm grosse Reichweiten. Mit ihren diversen Inhalten begeistern sie eingeschworene Fangemeinden weit über die Landesgrenzen hinaus. Nun wurden die besten Creators der Nation am Donnerstagabend im Zürcher Kaufleuten im Rahmen der dritten Smile Swiss Influencer Award Night ausgezeichnet. Über Preise in den neun All-Star-Kategorien dürfen sich folgende Social-Media-Stars freuen: