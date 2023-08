48 Stunden im Unterwallis: Die besten Reisetipps

Nach 48 Stunden in Meran und Bozen sowie Prag wird es Zeit für einen Wochenendtrip in der Schweiz. Wir haben die besten Tipps für das Unterwallis:

Freitag, 14.30 Uhr: Die Galerie de la Tine in Troistorrents kuratiert seit 30 Jahren Ausstellungen von Kunstschaffenden. Die Range reicht von Künstlern und Künstlerinnen vom 19. Jahrhundert bis heute und befindet sich an einem besonderen Ort: einem denkmalgeschützten Chalet aus dem Jahr 1846. Die Galerie hat auch eine Dauerausstellung mit Skulpturen, Chaletmöbeln und Gemälden vom 17. bis zum 20. Jahrhundert.

Samstag: Von Kulinarik und Kunst

11 Uhr: In der La Fromathèque in Martigny gesellt sich Walliser Wein zu Fleischwaren und erlesenem Käse – und natürlich kann alles vor Ort im «Carnotzet» verkostet werden. Wer am Vormittag zu Besuch ist, hält einen Schwatz mit den hiesigen Winzern und Winzerinnen, die ihren Wein vorbeibringen.

Sonntag: Zwischen Tradition und Innovation

12 Uhr: Was Maradona für den Fussball ist, ist Eddy Baillifard für das Walliser Raclette, so virtuos ist er im Umgang damit. In Bruson empfängt Eddy seine Gäste in seinem «Raclett’House Chez Eddy». Er mag Traditionen genauso wie Innovationen: In seiner Käserei hat er geschmacklich herausfordernde Bagnes- und Tommes-Käse kreiert. Eddy unterstützt auch Veranstaltungen wie das «Rocklette» und «Electroclette» vom Palp Festival, wo Besuchende während des musikalischen Programms Raclette geniessen.