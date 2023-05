Die besten Reiseziele für Foodies 2023

Reisetypen können sehr verschieden sein . Eine Kategorie ist jene der Foodies: immer auf der Suche nach einem feinen, für das jeweilige Land ikonischen Gericht, das sie mit einem Geschmackserlebnis und jeder Menge Inspiration für zu Hause versorgt. Doch welche Destination trifft den eigenen Geschmack am besten?

Für Fisch-Fans

Schwedens Geografie sorgt dafür, dass Fisch eine grosse Rolle spielt. Eine über 3000 Kilometer lange Küstenlinie und etliche grosse Seen bringen feine Exemplare auf den Teller – die nordischen Küchentricks geben ihren Rest dazu. Es müssen eben nicht immer die ikonischen Köttbullar sein: Beliebte Fischgerichte in Schweden sind jene mit sill (Hering) und gravad lax (roher marinierter Lachs).

Von Sauce bedeckter Kabeljau mit rotem Kaviar, Broccoli und anderem Gemüse in einem schwedischen Restaurant.

Auch Meeresfrüchte wie Austern, Krabben oder Krebse und vor allem schwedischer Hummer sind typisch. Die Kosten für ein Hauptgericht einschliesslich Brot, Butter, Salat, Softdrink und Kaffee liegen laut «Visit Sweden» bei etwa 100 schwedischen Kronen und aufwärts, was etwa neun Franken sind.

Für Wein-Interessierte

Südafrika wurde vom Reiseführer Lonely Planet dieses Jahr als eine der sechs Top-Food-Destinationen 2023 ausgezeichnet. Grund dafür ist vor allem auch die Vielfalt an Spitzenweinen . Weinlover können die Qualitätsweine der Weinbaugebiete Western Cape, KwaZulu-Natal oder Limpopo probieren, an Weintastings oder gar Weinreisen teilnehmen.

Für Süsse

Für dich gehört es auf einer Reise fest dazu, dich durch das süsse Angebot deines Reiseziels zu schlemmen? Was Patisserien anbelangt, so wirst du in Frankreich fündig. Wählst du einen Städtetrip nach Paris, dann besuche unbedingt eine der vier Konditoreien vom bekannten Patissier Cyril Lignac – eine von ihnen ist sogar genau gegenüber vom Eiffelturm gelegen.