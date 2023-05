Das sind die besten Restaurants der Schweiz

Zum fünften Mal in Folge hat Lunchgate auf der Basis von über 125’000 echten Bewertungen den «Swiss Guest Award» verliehen, eine Auszeichnung für die gemäss den Gästen besten Restaurants der Schweiz. Die Bewertungen erfolgen nur von Personen, die durch das Reservationssystem foratable einen Platz in einem Restaurant gebucht haben – für Fake Reviews gibts laut Lunchgate also keinen Platz.

Eine echte Top-10-Liste ist in der Bildstrecke nicht zu finden – sind es doch auf der Liste insgesamt weit über 100 Restaurants mit der sehr guten Note 4,9 und fast zahllose weitere mit 4,8 und 4,7. Nur drei Restaurants erreichen die Bestnote 5 – man findet diese am Anfang der Bildstrecke. Zu jedem Restaurant haben wir, so vorhanden, einen Kommentar eines Gastes gestellt. In zwei Fällen kommen sie von der Website selbst.