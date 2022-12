Zürich: Silvester-Partys in Zürich – hier spielt deine Musik

Techno, House, Pop oder Hip-Hop: In Zürich ist an Silvester für alle eine passende Party dabei. Eine Übersicht über die besten Partys.

Nach langer Durststrecke konnte das Hive im Februar dieses Jahres wieder so richtig durchstarten. Dafür ist man dankbar – so dankbar, dass man Silvester und Neujahr gleich in einer zweitägigen Party feiert.

Darum gehts An Silvester bietet Zürich diverse Partys für diverse Musikgeschmäcker.

Von Latin, über Rock, hin zu Pop oder 20er-Jahre ist für alle etwas dabei.

20 Minuten stellt eine Auswahl vor.

Die Leidenschaftliche: Biggest Latin Silvester im X-tra

Wer zu Rhythmen aus dem Süden ins neue Jahr tanzen will, ist an dieser Party genau richtig: Zu Silvester treffen sich zwei der wichtigsten Schweizer Latin- und Brasil-Labels – Caliente und Noite Brasileira – im Limmathaus und verwandeln den Club in einen «farbigen Latin-Tempel». Auf drei Floors können sich Latin-Fans zu Melodien von Salsa, Bachata, Reggaeton & Co austoben. Doch nicht nur das: Für die visuelle Unterhaltung sorgen des weiteren Animationen und Dance-Shows. Türöffnung ist um 22 Uhr, ein Ticket gibt es ab 45 Franken. Übrigens: Ende 2023 soll das X-tra aus dem Limmathaus ausziehen – nach 26 Jahren. Wie es danach weitergeht, ist derzeit noch offen.



Die Rockröhre: Silvesterrock im Exil

Laute Gitarrenklänge, etwas Pogo, etwas Headbanging: Mit den «grössten Rockhits der letzten Jahrzehnte» verabschiedet sich der Club im Escher-Wyss-Areal vom Jahr 2022. Gespielt werden Songs von Nirvana, The Killers, Green Day, Rammstein, Mandio Diao, The Offspring & Co. Und wer die Lyrics kennt, wird beim einen oder anderen Lied – «With the lights out, it’s less dangerous» – wohl lauthals mitgrölen. Das Exil öffnet seine Tore um 22 Uhr, das Ticket kostet 25 Franken.

Der Popstar: Silvester im Heaven

Nach dem Countdown steigt die Party im «Heaven» ab 0.30 und dauert dafür bis in den Morgen. Auf das neue und das alte Jahr anstossen kann man vor der Türöffnung gleich in der Bar «Kweer» gegenüber des Lokals. Privat

Love is love: Zu Pop, Pophouse und Charts beginnt hier für die Queere Community & Friends das neue Jahr. Den «Zürcher Partyhimmel» beehren werden Lokalmatador DJ Angel O sowie DJ Sella aus Thessaloniki. Letztere heizt sonst als Resident DJane sonst in der berühmten Party-Insel Myknos ein. Doch nun zurück zum Heaven: Dort steigt die Party erst nach dem Countdown um 0.30 Uhr, dauert dafür jedoch bis in den Morgen. Auf das neue Jahr anstossen kann man vor der Türöffnung gleich in der Bar Kweer vis à vis. Der Eintritt ins Heaven kostet 25 Franken.

Die Coole: Good AM New Years Eve im Gonzo

Es ist immer das Gleiche und doch jedes Mal anders: Herabsteigen hinunter in die Höhle, vorbei an der Schaukel und den Sofas, hin zur Bar, Bier und «Mexikaner»-Shot bestellen und ab auf die Tanzfläche. So wird es auch in der Silvesternacht sein, wo sich Anhängerinnen und Anhänger des Hip-Hops und Traps zu den Mixes von Franky Sticks & Kinnari sowie der Synccity Crew & Special Guests bewegen werden. Einlass in den Underground gibts für 30 Franken ab 22 Uhr.

Die Ausdauernde: Silvester im Hive

Im Hive kann 48 Stunden lang und zu über 30 DJs und DJanes auf allen Floors des Clubs gefeiert werden. Einen Stempel aufs Handgelenk gibt es ab 45 Franken Tamedia/Urs Jaudas

«2022 war das Jahr, in dem das Nachtleben nach zwei langen Jahren zurückgekehrt ist», schreibt das Hive. Darum muss der Abschluss dieses Jahres ebenso ausgelassen gefeiert werden wie der Beginn von 2023: Auf allen Floors des Clubs werden über dreissig DJs und DJanes Mixes zum Besten geben – und zwar für nicht weniger als 48 Stunden. Feiern gehen können Frauen ab 21 und Männer ab 23. Einlass ist ab 22 Uhr, den Stempel aufs Handgelenk gibt es für 45 Franken – und dann wird getanzt, so lange, wie dich deine Muskeln aufrechthalten.

Die Wilde: Sauvage OFF in der Halle 622

Für den gelungenen Jahreswechsel in der Halle 622 sorgt unter anderem Kölsch. Kölsch

Nach spektakulären Partys im Kunsthaus Zürichs, der Gessnerallee, dem Flughafen Zürich sowie an der Street Parade wird die Sauvage OFF die Silvesterparty in der Halle 622 hosten. Für die Neujahrsnacht haben die Organisatorinnen und Organisatoren in die kreative Trickkiste gegriffen und Rune Reilly ‘Kölsch’ als Headliner verpflichtet. Weiter ergänzen die beiden Pariser Manuel Sene und Karol Herse als Kas:st, die slowenische Künstlerin Brina Knauss, der Holländer Collé und die Zürcher Künstlerin Vanita das Line-Up. Wer fulminant in die Neujahrs-Nacht feiern möchte, ist hier also am richtigen Ort. Eintritt wird ab 20 Jahren gewährt, Tickets sind für 69 Franken erhältlich.

