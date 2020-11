Skifahrer und Snowboarder gehen besonders gerne in Schweizer Skigebiete.

Wenn Skifahrer und Snowboarder sich für ein Skigebiet entscheiden, achten sie auf die Grösse. Sie wollen lange Pisten in hoher Qualität und mit ausreichend Schnee. Wichtig ist ihnen auch die Klasse der Hotels und der Komfort bei der Beförderung in der Gondel oder mit dem Sessellift. Das zeigt die Studie «Best Ski Resort 2020».

Rund 40’000 Wintersportler haben noch vor Corona ihren Favoriten aus 55 Skiresorts in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und der Schweiz gewählt. Sie bewerteten die Skigebiete in mehr als 20 Kategorien, woraus sich eine Gesamtpunktzahl ergab. Die hiesigen Skigebiete schnitten besonders gut ab – vier landeten in den Top 10.