Das sind die besten Sonderangebote zum Singles Day

Darum gehts Singles Day, Black Friday, Cyber Monday – jetzt kommt ein Aktionstag nach dem anderen.

Der Singles Day eröffnet die Rabattschlacht am 11. November.

Rabatte gibt es unter anderem auf Staubsauger, Kaffeemaschinen und Sofas.

Am 11. November geht es los mit der Rabattschlacht: Viele Shops in der Schweiz bieten dann Aktionen an. Einige Angebote sind bereits online. Eine Auswahl der besten Schnäppchen zum Singles Day.

Handy-Abos

Yallo

Die Sunrise-Tochter Yallo bietet diverse Abos rund 65 Prozent günstiger an. So gibt es zum Beispiel unbeschränkt Daten und Telefonie in der Schweiz, inklusive einen GB Roaming und 100 Gesprächsminuten pro Monat in Europa für 24 statt 68 Franken. Das Angebot ohne Mindestvertragslaufzeit gilt lebenslang.

Salt

Salt senkt den Preis einiger Abos zum Singles Day um bis zu 70 Prozent. Unlimitiert in alle Netze telefonieren, fünf GB Datentraffic in der Schweiz, unlimitiert SMS und MMS kosten nun 13.95 Franken pro Monat statt 39.95 Franken. Zusätzlich gibt es eine Gratis-Sim-Karte und keine Aktivierungsgebühr.

Digitec

Digitec preist folgendes Angebot an: Zwei Jahre unlimitiert surfen und telefonieren in der Schweiz plus einen GB Daten in Europa und den USA für 18 statt 49 Franken pro Monat. Die Aktion läuft bis 30. November.

Fernseher

Sony

Sony bietet den 55-Zoll-TV XR55A90J normalerweise für rund 2299 Franken an. Nun kostet er beim Händler Fnac mit 35 Prozent Rabatt noch 1499 Franken.

Samsung

Diverse Anbieter bieten Rabatte auf Samsung-TVs an: Bei Fust kostet das Modell UE75AU7170 jetzt 799 statt 999 Franken, Interdiscount verkauft den QE75Q60B für 1359.90 statt 1699.90 Franken.

Singles Day Der Singles Day stammt aus China, wo die Zahl Elf Glück symbolisiert. Menschen in der Schweiz kaufen am 11. November vor allem Waren, die sonst selten günstig sind. Beliebt sind auch Parfüms, Erotik-Produkte und Handy-Abos. Blackfridaydeals.ch geht davon aus, dass der Schweizer Onlinehandel am Tag rund 70 Millionen Franken umsetzen wird.

LG

Auch LG-Fernseher sind jetzt günstiger: Der 65QNED819QA kostet bei Inderdiscount zum Singles Day 799.90 statt 1199.90 Franken, der OLED55A1 bei Fnac 699 statt 1799 Franken.

Philips

Auch den 58PUS8506 von Philips gibt es vergünstigt: Der TV kostet bei Fust nun 599 statt 899 Franken.

Haushalt

Kochgeschirr-Set

Manor verkauft das Kochgeschirr-Set Alicante von Silit gerade für 199 statt 399 Franken.

Kaffeemaschine

Die Siebträgermaschine De'Longhi EC785.PK kostet bei Nettoshop jetzt 129 statt 299 Franken.

Küchenmaschine

Ackermann verlangt für die Küchenmaschine 441CH1 von Rotel nun 69.90 statt 179.60 Franken.

Staubsauger

Falls du einen neuen Staubsauger brauchst, könnte der Philips FC9552/19 eine Option sein. Er kostet bei Fust nun 149.90 statt 249.90 Franken. Auch Dyson bietet zwei Staubsauger mit Rabatt an.

Wohnen

Stuhl-Set

Conforama verkauft das Stuhl-Set Sam gerade für 179.95 statt 229.95 Franken.

Kleiderschrank

Den Kleiderschrank Jandia gibt es bei Lipo nun für 349.95 statt 599.95 Franken.

Armlehnstuhl

Livique verkauft den Armlehnstuhl Ela mit 38 Prozent Rabatt, für 79 statt 129 Franken.

Ecksofa

Conforama bietet das Ecksofa Fira gerade für 999.95 statt für 1299.95 Franken an.

Beauty und Gesundheit

Elektrische Zahnbürste

Die Zahnbürste Oral-B iO Series 9N kostet bei Interdiscount jetzt 183.90 statt 229.90 Franken.

Haarentfernung

Bei Microspot gibt es den Silk-Expert Pro 5 PL5387 von Braun für 391.20 statt 489 Franken.

Parfüm-Geschenkbox

Douglas verkauft eine Geschenkbox mit Parfüm und Körperlotion für 78.90 statt 115 Franken.

Rasierer

Der Rasierer 5000 S5588/26 von Philips kostet bei Fust nun 99.90 statt 199.90 Franken.

Weitere Sonderangebote

Uhr

Christ gewährt 40 Prozent Rabatt auf eine Uhr von Tissot: Die T-Classic Luxury Automatic gibts für 675 statt 1125 Franken.

Waschmaschinen

Interdiscount bietet Samsungs Waschmaschine WW80TA049AE/WS für 499.90 statt 699.90 Franken an.

Bernina Express

Bei der Rhätischen Bahn gibt es eine Panoramafahrt mit Mittagessen für zwei Personen für 159 statt 332 Franken.

E-Bike

Das E-Bike Railway von Leopard kostet bei Jumbo gerade 32 Prozent weniger, 949 statt 1399 Franken.

