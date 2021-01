Die Arbeit in der Pflegebranche ist in der Corona-Krise nötiger denn je.

Die Angestellten in der Pflege müssen in der Corona-Krise oft über sich hinaus wachsen. Dafür gabs zu Beginn der Pandemie Applaus von der Bevölkerung. Doch der Lohn für die Arbeit in Pflegejobs ist nur leicht überdurchschnittlich, wie eine Auswertung von Jobcloud und Lohncheck zeigt.

Pflegebranche mit Aussicht auf mehr Lohn

Die Pflegebranche ist finanziell und gesellschaftlich «tendenziell unterbewertet», wie Lohncheck-CEO Tobias Egli sagt. Branchenvertreter kämpfen deshalb immer wieder für bessere Arbeitsbedingungen . Die Mehrheit der Firmen plant zwar keine Lohnerhöhungen , doch die Pflegebranche könnte wegen Corona erfolgreich dafür kämpfen. «Ich gehe davon aus, dass sich ihre Gehälter in Zukunft positiv entwickeln werden», so Egli.

