Autos mit Handschaltung: Die coolsten Modelle von 2023

Toyota GR Yaris

Keiner zu klein, ein Passschreck zu sein. Toyotas Bonsai-Rakete war eine der grossen Überraschungen, als sie 2020 auf den Markt kam. Vor allem von Toyota, als Hybrid-Pionier, hat wohl niemand einen 261 PS starken Kraftzwerg erwartet. Auf engen Passstrassen ist der Nippon-Flitzer in seinem Element. Gerade weil der Pilot die sechs Gänge manuell sortieren muss oder darf. Wer eines von insgesamt 25’000 Exemplaren will, muss sich langsam sputen – der Preis von 40’900 Franken ist für die Fahrleistungen mehr als fair.

Subaru BRZ

Honda Civic Type R

Mit dem Honda Civic Type R kommt auch das dritte Auto dieser Handschalter-Übersicht aus Japan. Optisch wirkt der Kompaktsportler zwar etwas dezenter als sein Vorgänger, der direkt aus einer Tuning-Schmiede oder einem «Fast and Furious»-Film entstammen könnte. Honda hat die Schaltwege nochmals verkürzt. So hat der Fahrer oder die Fahrerin mit Hoch- und Runterschalten der 6-Gang-Schaltung mit dem 329-PS-Renner mindestens so viel Spass wie Dominic Toretto bei seinen «Fast and Furious»-Action-Szenen.