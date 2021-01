Wer per Flugzeug in die Schweiz einreist, braucht neu einen PCR-Test. Und wer im ÖV keine Maske trägt, kann direkt eine Busse bekommen. Zudem ändert der Bundesrat die Teststrategie.

Neue Teststrategie

Da mehr als die Hälfte der Covid-19-Übertragungen durch Personen ohne Symptome stattfinden, passt der Bund seine Strategie an. Seit Mitte Dezember sei das Testen von Personen ohne Symptome im Rahmen von Schutzkonzepten, etwa in Alters- und Pflegeheimen, Hotels oder am Arbeitsplatz zugelassen, heisst es in einer Mitteilung.

«Um den Anreiz für solche Tests zu erhöhen, übernimmt der Bund neu die Kosten dafür. Die Tests können vom Personal selbst vor Ort vorgenommen und negative Resultate dieser Schnelltests müssen nicht gemeldet werden», so die Regierung.

Die erweiterte Teststrategie solle auch dazu beitragen, lokale Infektionsausbrüche frühzeitig zu erkennen und einzudämmen, etwa in Schulen. Dies nicht zuletzt auch, weil sich die neuen, ansteckenderen Varianten des Coronavirus in der Schweiz weiter verbreiteten. «Der Bund übernimmt auch in diesen Fällen die Kosten für die Testung von Personen ohne Symptome.»

Nur noch 7 Tage Quarantäne – mit Test

Wer Kontakt mit einer positiven Person hatte, musste bisher 10 Tage in Quarantäne. Diese Frist wird nun verkürzt. «Neu kann die Quarantäne mit Zustimmung der zuständigen kantonalen Behörde vorzeitig beendet werden, wenn die betroffene Person ab dem siebten Tag einen Antigen-Schnelltest oder eine molekularbiologische Analyse (PCR-Test) durchführt und das Resultat negativ ist.»

Auch bei der Reisequarantäne hat der Bundesrat eine Änderung vorgenommen: Einreisende aus Risikostaaten müssen einen negativen Corona-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vorlegen. Sie müssen aber trotzdem in Quarantäne. Noch strenger ist die Regelung für Flugreisende: Hier müssen auch Reisende, die nicht aus einem Risikogebiet kommen, ebenfalls ein negatives PCR-Testresultat vorweisen. Die Kontrolle erfolgt vor dem Einsteigen ins Flugzeug.

Corona-Bussen bis 200 Franken

Wer ab dem 1. Februar gegen die Massnahmen verstösst, wird mit einer Ordnungsbusse bestraft. «Die Höhe der Busse beträgt je nach Delikt zwischen 50 und 200 Franken. Mit einer Ordnungsbusse gebüsst werden kann etwa, wer im öffentlichen Verkehr sowie in den Bahnhöfen und an den Haltestellen oder in und vor öffentlich zugänglichen Einrichtungen keine Maske trägt», heisst es in einer Mitteilung. Dies soll die Einhaltung der Massnahmen fördern.

Prüfung von Masken

In der ersten Welle hatte der Bund «wegen des hohen Bedarfs beim Gesundheitspersonals» Masken in «grossen Mengen mit möglicherweise ungenügenden Sicherheitsnachweis» verkauft. Diese Einkäufe sollen nun nachträglich geprüft werden. «Erfüllen diese Atemschutzmasken die nachträgliche Prüfung nicht, dürfen diese nicht benutzt werden.»

