Gründer bangt um sein Lebenswerk

Das sind die Corona-Regeln im Europa-Park

Die Anzahl der Besucher im Europa-Park wurde limitiert. Damit die Besucher trotzdem den Abstand wahren, hat der Europapark weitere Massnahmen eingeführt.

von Sven Forster

Darum gehts Der Europa-Park geht Ende Mai wieder auf.

Es gelten jedoch Maskenpflicht, sowie Abstandsregeln.

Neue Systeme wurden eingeführt.

Jeden Tag verliert der Europa-Park viel Geld.

Am Freitag öffnet der Europa-Park wieder seine Türen. Jedoch wird es nicht so sein wie vor der Corona-Pandemie. Wer in den Park möchte, muss vorher online ein Ticket kaufen. Die Anzahl der Onlinetickets ist begrenzt, damit nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Park sind. Der Gründer des Europa-Parks Roland Mack hofft auf 10’000 Besucher am Tag. Zum Vergleich: An Spitzentagen flanieren sonst bis zu 50’000 Gäste durch das Mini-Europa.

Auf dem Gelände müssen sich die Besucher an die Abstandsregeln halten. Es gilt eine Maskenpflicht bei Attraktionen und in geschlossenen Räumen. Dazu wird auf den Achterbahnen jeder zweite Sitz frei gelassen. Um die Warteschlangen an den Attraktionen so gering wie möglich zu halten, können die Besucher über eine virtuelle App anstehen und kommen in einem bestimmten Zeitpunkt an die Reihe. Wie das « Handelsblatt » schreibt, gibt es ausserdem eine zweite App, die Leute spielerisch dazu ermutigen soll, Abstand zu anderen Besuchern zu halten.

«Was wir über Jahre aufgebaut haben, zerrinnt zwischen den Fingern.» Roland Mack

Nicht alle Attraktionen gehen am Freitag wieder auf. Das Show- und Kinoprogramm kann noch nicht starten. Besucher, die sich gern die bunten Shows ansehen, müssen sich also noch ein wenig gedulden. Auch die Wasserwelt Rulantica bleibt vorerst geschlossen. Erst im November wurde die Wasserwelt eröffnet. Nun warten Mack und Co. auf Signale der Regierung.

Mack hofft, dass die Schutzmassnahmen wirken und die Besucherzahl ansteigen kann. Der 70-Jährige: «Wir tasten uns langsam ran und hoffen, dass wir mit den Schutzmassnahmen zügig die Besucherzahl um ein paar Tausend erhöhen können. Wenn alles gut geht.» Derzeit geht auch dem Europa-Park viel Geld verloren. Mack: «Was wir uns über Jahre aufgebaut haben, zerrinnt uns zwischen den Fingern.» Derzeit lebt der Park von den gemachten Ersparnissen. Alle Investitionen wurden sofort gestoppt. Dennoch: Allein die Stromkosten liegen bei 10’000 Euro am Tag – ohne auch nur einen Gast. Der 70-Jährige bangt um sein Lebenswerk. Inzwischen fehlen 100 Millionen Euro Umsatz.