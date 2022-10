Titelentzug: Das sind die dänischen Prinzen und Prinzessinnen, die bald keine mehr sind

1 / 7 Die Kinder von Prinz Joachim verlieren ihre königlichen Titel. imago/Dean Pictures Die vier Enkelkinder von Königin Margrethe, der 23-jährige Nikolai und der 20-jährige Felix – aus Joachims erster Ehe mit seiner Ex-Frau Gräfin Alexandra - sowie der 13-jährige Henrik und die zehnjährige Athena, aus Joachims zweiter Ehe mit Prinzessin Marie (Foto), verlieren ab 1. Januar 2023 ihre Titel als Prinzen und Prinzessin. via REUTERS Das hat ihre königliche Grossmutter so entschieden. Getty Images

Darum gehts Königin Margrethe (82) hat vier ihrer Enkelkinder die königlichen Titel entzogen.

Das gab der dänische Königshof vergangene Woche in einem Statement bekannt.

Wir stellen Prinz Nikolai (23), Prinz Felix (20), Prinz Henrik (13) und Prinzessin Athena (10) vor.

Aus «Königliche Hoheiten» werden «Exzellenzen»: Königin Margrethe II. von Dänemark hat vier ihrer Enkelkinder die Titel aberkannt. Dementsprechend darf sich der Nachwuchs ihres jüngsten Sohnes, Prinz Joachim (53), ab Januar nicht mehr Prinz und Prinzessin nennen. Stattdessen führen sie dann nur noch einen ihrer anderen Titel: Graf oder Gräfin von Monpezat.

Als Erklärung gab die 82-jährige Monarchin in einem Statement an: «Die Entscheidung der Königin steht im Einklang mit ähnlichen Anpassungen, die andere Königshäuser in den letzten Jahren auf unterschiedliche Weise vorgenommen haben.» Sie wolle, dass ihre Enkelkinder «in der Lage sind, ihr eigenes Leben in einem viel grösseren Ausmass zu gestalten, ohne durch die besonderen Überlegungen und Pflichten eingeschränkt zu sein, die eine formale Zugehörigkeit zum Königshaus von Dänemark als Institution mit sich bringt.»

Betroffen von der Entscheidung sind ganz genau der 23-jährige Nikolai und der 20-jährige Felix – aus Joachims erster Ehe mit seiner Ex-Frau Gräfin Alexandra – sowie der 13-jährige Henrik und die zehnjährige Athena. Die zwei jüngsten Kinder stammen aus Joachims zweiter Ehe mit Prinzessin Marie (46). Wir stellen die baldigen Nicht-Prinzen und -Prinzessinen vor.

Findest du die Verschlankung der Monarchie gut? Nein, ich finde es falsch und sehr schade. Eine Verschlankung ist modern und zeitgemäss. Eine tolle Entscheidung. Die Monarchie gehört komplett abgeschafft.

Prinz Nikolai

«Stinksauer, enttäuscht und berührt», reagierte Nikolai gegenüber dem Portal «Ekstrabladet». Zu seiner künftigen Beziehung zu seiner Grossmutter wollte er sich nicht äussern. Nur so viel ist klar: Sorgen um die Zukunft des Noch-Prinzen muss man sich keine machen, so ist er bereits ausserhalb der royalen Mauern erfolgreich unterwegs.

2018 debütierte die Nummer sieben in der dänischen Thronfolge als Model bei der Londoner Fashion Week für Burberry, lächelte bereits vom Cover der skandinavischen «Vogue» und stolzierte für Dior neben Topmodel Cara Delevingne (30) über den Catwalk. Wenn er nicht gerade am Laufsteg zu sehen ist, studiert er in Kopenhagen an der Business School – gemeinsam mit seiner Model-Freundin Benedikte. Aktuell absolvieren die beiden ein Auslandssemester in Paris.

Prinz Felix

Nikolais Bruder, Felix, strebt den gleichen Karriereweg an und modelt ebenfalls. Jedoch noch nicht ganz so erfolgreich wie der 23-Jährige. Er steht noch in den Startlöchern, zog allerding schon einen Auftrag mit dem dänischen Schmuckhersteller Georg Jensen an Land. Mit der Unterstützung von Nikolai könnte der 20-Jährige noch grössere Chancen auf die weltweiten Laufstege haben. Bleibt nur zu hoffen, dass der Verlust des Prinzen-Titels keinen Einfluss auf seinen Aufstieg als Model hat. Sonst bleibt noch der akademische Weg: Künftig soll er ebenfalls an der Kopenhagener Business School studieren, momentan absolviert er noch ein Traineeship beim dänischen Unternehmen Maersk.

Prinz Henrik und Prinzessin Athena

Prinz Joachim und Prinzessin Marie zogen im Spätsommer 2019 mit ihren jüngsten Kindern von Dänemark nach Paris. Offiziell wegen einer militärischen Weiterbildung Joachims, hinter vorgehaltener Hand tuschelt man, dass sich die Konkurrenz zu Kronprinz Frederik (52) und Kronprinzessin Mary (49) zugespitzt hatte. Seither besuchen ihre zwei Kinder, Prinz Henrik (12) und Prinzessin Athena (9), die Internationale Schule in der französischen Hauptstadt.

Prinzessin Athena und Prinz Henrik IMAGO/PPE

Auch sie haben den Titelentzug mitbekommen – und zwar hautnah: «Athena wird in der Schule gemobbt. Die Kinder kommen zu ihr und sagen: ‹Du bist keine Prinzessin mehr›», sagte Marie gegenüber der dänischen Zeitung BT verärgert. «Man nimmt den Kindern ihre Namen weg. Unseren Kindern», erklärt sie etwas entsetzt weiter. Bei der ganzen Affäre gehe es nämlich nicht um die Titel. «Athena und Henrik von Dänemark. So heissen sie.»

Trotz Titelentzug in der Thronfolge

Obwohl den vier königlichen Enkelkindern die Titel aberkannt werden, verlieren sie nicht ihre Plätze in der dänischen Thronfolge. Derzeit stehen sie an 7., 8., 9. und 10. Stelle, hinter ihrem Vater Prinz Joachim, ihren Cousins und Cousinen (Prinz Christian, Prinzessin Isabella, Prinz Vincent und Prinzessin Josephine) und ihrem Onkel, Kronprinz Frederik.