L.A. Auto Show – Das sind die diesjährigen Stars von Los Angeles

Es ist noch keine zehn Jahre her, da war die Elektromobilität auf der Autoshow in Los Angeles noch eine Randerscheinung. Draussen in Malibu und Hollywood waren die ersten Tesla unterwegs und drinnen im Staples Center standen ein paar Studien mit Stecker – doch dass der Funke einmal überspringen könnte – und dass es so schnell gehen würde – hat damals keiner gedacht. Zehn Jahre später ist die Messe in Kalifornien zwar noch immer eine PS. Doch die Autowelt hat sich auch in den USA gedreht und die Petrolheads sind in der Unterzahl.