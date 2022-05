Bakterien im Haushalt: Das sind die ekligsten Gegenstände bei dir zu Hause

In den vergangenen zwei Jahren haben wir uns wohl mehr vor Viren, Bakterien und Keimen geschützt als zuvor. Aber was nützt schon Hygiene, wenn sich manche Keime währenddessen auf unseren Kopfkissen, Make-Up-Pinseln und Handys weiter ausbreiten? Der Kontaktlinsen-Shop Lenstore hat in einem Experiment die Oberflächen von 19 Alltagsgegenständen auf Bakterien untersucht und herausgefunden, welche Dinge in unserem Haushalt besonders eklig sind.