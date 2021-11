Drei seit Jahren vermisste Frauen sind in den USA lebend wieder aufgetaucht. Die jungen Frauen waren entführt und in einem Haus in Cleveland im US-Bundesstaat Ohio gefangen gehalten worden. Bei den drei unterdessen festgenommenen Männern handelt es sich um Brüder.

Der 52-jährige Ariel Castro sowie seine 50 und 54 Jahre alten Brüder Oneil und Pedro befänden sich in Gewahrsam, sagte der Polizeichef von Cleveland , Michael McGrath, am Dienstag vor den Medien.

Amanda Berry und die beiden ebenfalls seit Jahren vermissten Frauen Gina DeJesus und Michele Knight waren am Montagnachmittag (Ortszeit) lebend in einem Haus in Cleveland gefunden worden. Ein Nachbar, Charles Ramsey, wurde aufmerksam, als Berry ihren Arm durch einen Riss in der Tür des Hauses streckte und um Hilfe schrie. Nachdem Ramsey sie und ihr Kind befreit hatte, alarmierte Berry von einem Nachbarhaus aus die Polizei, die dann die beiden anderen gefangenen Frauen befreite.

Mehrere Fehlgeburten

Nun kommen Details der 10-jährigen Gefangenschaft ans Licht. So sagte ein Polizeiinformant «NewsChannel5», dass die drei Frauen «mehrere Fehlgeburten» hatten. Die genaue Zahl wollte der Informant nicht preisgeben. Er präzisierte allerdings, dass eine Frau wegen Mangelernährung zwei bis drei Fehlgeburten erlitt.

Eine zweite Polizeiquelle hat den TV-Sender informiert, dass mindestens fünf Babys im Haus geboren wurden, wobei nicht klar ist, ob die sechsjährige Tochter von Berry mitgezählt wurde.

Kinderschutz meldete sich

Laut «Daily Mail» hingen in dem Haus Ketten von der Decke herunter. Mit diesen wurden die Opfer angeblich angekettet. 2004 kamen sogar Leute des Kinderschutzes bei Ariel Castro vorbei und klopften an die Tür. Doch niemand öffnete, der Kinderschutz meldete sich darauf nicht wieder.

Wegen des «mutigen» Verhaltens von Berry seien alle drei Frauen am Leben, sagte Polizeichef McGrath. Die Polizei gab ausserdem an, in der Vergangenheit bereits zweimal bei dem Haus gewesen zu sein, einmal im März 2000 wegen einer Schlägerei auf der Strasse und einmal im Januar 2004 im Zusammenhang mit der Arbeit von Ariel Castro, der Busfahrer ist.

Auf dem Heimweg verschwunden

Amanda Berry verschwand 2003 im Alter von 16 Jahren auf dem Heimweg von ihrem Job in einem Fast-Food-Lokal. Am Montag gelang es ihr, die Polizei zu alarmieren, als ihr Kidnapper ausser Haus war. Berry meldete sich beim Polizei-Notruf: «Ich wurde entführt und werde seit zehn Jahren vermisst. Ich bin hier und nun frei», sagte sie laut einer von Fernsehsendern verbreiteten Aufzeichnung ihres Anrufs.

Die damals 14-Jährige DeJesus verschwand am 2. April 2004 auf dem Heimweg von der Schule. Die heute 32 Jahre alte Michelle Knight soll seit ihrem 20 Lebensjahr vermisst worden sein, wie der Lokalsender ABC News Channel 5 berichtete.

Kind in Gefangenschaft geboren

Bürgermeister Frank Jackson erklärte, er sei dankbar, dass Berry, DeJesus und Knight lebend gefunden worden seien. «Wir haben viele unbeantwortete Fragen bezüglich des Falles und die Ermittlungen werden weitergehen.»

Die drei Opfer wurden nach ihrer Befreiung in einem Spital in Cleveland behandelt. Es gehe ihnen gut, sagte Gerald Maloney, ein Arzt in der Notaufnahme des Metro Health Medical Centers. «Normalerweise gehen solche Geschichten anders aus, daher sind wir sehr froh für sie.»

Freundlicher Schulbusfahrer

Der Besitzer des Hauses, in dem die drei Frauen gefangen gehalten worden waren, wurde von Nachbarn als freundlicher Schulbusfahrer und Musiker beschrieben. Seine Tochter sei häufig mit ihren Kindern zu Besuch gekommen.

Die Bundespolizeibehörde FBI durchsuchte das Haus. Es liegt in einer von vielen Latinos bewohnten Gegend in Cleveland, weniger als einen Kilometer entfernt von den Häusern der Familien von Berry und DeJesus.