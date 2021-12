Das sind die enttäuschendsten Städte der Welt

«Es war einfach eklig. Atlantic City fühlt sich an, wie wenn man denkt, man beisse in einen Apfel und dann ist es eine Zwiebel», schreibt ein Reddit-User über die Stadt in New Jersey.

Es gibt viele Gründe, warum du von einer Stadt enttäuscht bist, die du besucht hast: Vielleicht war das Essen nicht gut, die Menschen unfreundlich und der Geruch in den Strassen für deine empfindliche Nase unerträglich. Das ist aber längst nicht alles: Ein Reddit-User hat gefragt, von welchen Städten und Orten andere Reisende besonders enttäuscht waren.

Unter den Antworten finden sich viele US-amerikanische Städte, aber auch Orte wie Bali oder Neapel. Während manche Ortschaften öfters und aus den gleichen Gründen genannt werden, sind andere Kommentare sehr einzigartig. User Dread_Wolf_TakeMe fällt beispielsweise ein vernichtendes Urteil über eine Kleinstadt in Missouri: «Branson fühlt sich an, als ob Wish.com eine Ortschaft wäre!» Daneben gibt es aber auch dramatische Erlebnisse: «Ich war keine fünf Minuten in Rio und wurde schon angeschossen ...», erzählt ein anderer User.

Wir zeigen dir die sieben Antworten mit den meisten Upvotes.

Atlantic City, USA

Auch die bei Touristen besonders beliebte Promenade konnte Atlantic City nicht retten: Die Enttäuschung über diese Stadt ist im Internet gross. Pexels / Harrison Haynes

«Atlantic City war so viel dreckiger, als ich es mir vorgestellt hatte», sagt ein User über die Stadt in New Jersey. Ein anderer sagt: «Es war einfach eklig. Atlantic City fühlt sich an, wie wenn man denkt, man beisse in einen Apfel… und dann ist es eine Zwiebel.»

Hollywood, USA

«Es hatte in jeder Ecke und in den Parkgaragen Kot am Boden!», sagt ein User über Hollywood. Unsplash / Andre Tan

Auch eine der beliebtesten Tourismus-Destinationen in Amerika kommt im Reddit-Thread schlecht weg. So sagt ein User: «Hollywood. Ich schäme mich für die Menschen, die dafür extra um die Welt reisen. Sorry, aber es ist nicht, was ihr erwartet habt.»

Dafür bekommt er viel Zuspruch. Ein anderer User schreibt: «Es hat so viele Obdachlose. Es hatte in jeder Ecke und in den Parkgaragen Kot am Boden und Drogensüchtige haben sich durch Mülltonnen gewühlt. Ausser am Walk of Fame habe ich mich überall unwohl gefühlt.»

Marrakesch, Marokko

User legshampoo fühlte sich in Marrakesch über den Tisch gezogen: «Viele ‹handgemachte› Produkte stammen aus China.» Unsplash / Esteban Palacios

Marrakesch ist ein wichtiges Wirtschaftszentrum mit vielen Moscheen, Palästen und Gärten. Es gilt für viele als Traumdestination – aber nicht für User legshampoo: «Ich weiss, alle lieben Marrakesch. Aber ich habe es gehasst. Es fühlt sich an wie eine Disneyland-Version der marokkanischen Kultur, viele ‹handgemachte› Produkte stammen aus China. Grosse Teile der Stadt fühlen sich an, als gehe es nur darum, möglichst dumme Touristen anzulocken.»

Ein Reddit-User, der in Marrakesch wohnt, sieht es ähnlich. Eine Userin ergänzt: «Ich bin einige Wochen durch Marokko gereist und es war schön, aber wahnsinnig anstrengend. Manchmal musste ich von einem Aufpasser begleitet werden und mir sind komische Dinge passiert – etwa Fremde, die mir folgen oder an meinen Haaren gerochen haben.»

Peking, China

«Ich habe auf meiner Reise so viele tolle Plätze gesehen und Peking war einfach… enttäuschend», so ein Reddit-User. Unsplash / Zhang Kaiyv

Peking ist die Hauptstadt Chinas und unfassbar gross: In Peking leben über 21 Millionen Menschen. Sie war der letzte Punkt auf der China-Rundreise von User Teapigs1984, der davon aber nur enttäuscht war: «Ich habe auf meiner Reise so viele tolle Plätze gesehen und Peking war einfach… enttäuschend. Überall gab es bewaffnete Security, viele Betrüger und die Leute haben mich ständig angefasst. Es war eine Herausforderung.»

Bali, Indonesien

«Bali war so schön. Jetzt ist es voller ‹Digital Nomad›-Idioten und überteuertem Essen», sagt User HippoNo9775. Unsplash / Ern Gan

Auch die Traumdestination Bali (die zwar eine Insel ist, und keine Stadt) kommt im Thread gar nicht gut weg – vor allem, weil es in den vergangenen Jahren immer touristischer geworden ist. «Bali war so schön. Jetzt ist es voller ‹Digital Nomad›-Idioten und überteuertem Essen», sagt User HippoNo9775. User sebacicacid, der in Indonesien lebt, gibt gleich Tipps: «Das ist wahr. Wenn du eine authentischere Erfahrung möchtest, solltest du nicht nach Bali reisen, sondern auf eine andere Insel, Zum Beispiel Sumbawa, Sulawesi oder Nusa Tenggara. Sie sind aber weniger erschlossen als Bali.»

Dubai, Vereingte Arabische Emirate

«Viel zu viele verdammte Einkaufszentren, keine Kultur», schimpft ein User über Dubai. Unsplash / David Rodrigo

«Ich bin nur hier, um Dubai zu erwähnen. Ich habe dort auf der Durchreise zehn Tage verbracht und habe schon nach 24 Stunden alles gesehen. Viel zu viele verdammte Einkaufszentren, keine Kultur», sagt ein User über die Luxus-Stadt, die für den Burj Khalifa und palmenförmige Inseln bekannt ist. Ein ehemaliger Bewohner von Dubai, User mal1k7 sieht es ähnlich und ergänzt: «Ich bin dort aufgewachsen, bevor ich nach Kanada gezogen bin. Ich will nie wieder dorthin zurück. Die ganze Stadt wurde mit dem Blut günstiger Arbeitskräfte aus Pakistan, Indien, Sri Lanka und Bangladesch erbaut.»

Neapel, Italien

Eine Userin sagt: «Ich fand Neapel als Frau ganz schön beängstigend. Ich habe mich in Bangkok und Bogota nachts sicherer gefühlt.» Unsplash / Janis Beitins

«Die beste Art, wie ich das Stadtzentrum von Neapel beschreiben kann, ist, dass es wie ein klebriger McDonalds-Tisch ist», meint User Gjilli über die süditalienische Stadt. Userin WoodSteelStone habe ausserdem seltsame Begegnungen gemacht: «Als ich als 19-jährige Studentin nach Neapel gereist bin, haben mir zwei Fremde am Bahnhof Geld für mein Blut angeboten. Die Entnahme sollte in einem weissen Van in der Nähe stattfinden.» Auch eine andere Userin fühlte sich nicht sicher: «Ich fand Neapel als Frau ganz schön beängstigend. Ich habe mich in Bangkok und Bogota nachts sicherer gefühlt.»

Hast du auch schon eine Destination besucht, die deinen Erwartungen nicht gerecht wurde? Welche? Und warum? Erzähle es uns in den Kommentaren!