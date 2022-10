Massive Schäden : Video zeigt Ausmass der Explosion an Nord-Stream-Pipeline

Nach wie vor ist unklar, wer für die Lecks in den Gas-Pipelines Nord Stream 1 und 2 verantwortlich ist. Die schwedische Zeitung «Expressen» hat nun erste Aufnahmen der Schäden an den Pipelines veröffentlicht. Das von einer Unterwasserdrohne gefilmte Video zeigt erhebliche Schäden. An einigen Stellen des Rohrs sind Risse vorhanden, scharfe Kanten ragen heraus, das Metall ist verformt. Auf dem Meeresboden sind Spuren einer sehr starken Explosion zu sehen.



In Schweden wird eine Explosion an Gasleitungen von der Sicherheitspolizei Säpo untersucht. Die dänische Polizei wiederum sagte, dass sie mit Unterstützung der Streitkräfte und in Zusammenarbeit mit dem norwegischen Polizeisicherheitsdienst eine vorläufige Untersuchung des Vorfalls in der Ostsee durchgeführt habe.



Dänische Behörden haben schwere Schäden an den Ostsee-Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 bestätigt. Ursache der Schäden seien schwere Explosionen gewesen, hiess es am Dienstag. Die Kopenhagener Polizei teilte mit, sie habe eine Reihe von Vorermittlungen an den Tatorten vollzogen, unterstützt von den dänischen Streitkräften sowie unter anderen dem dänischen Inlandsnachrichten- und Sicherheitsdienst PET. Der Nachrichtendienst und die Polizei hätten die Einrichtung einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe beschlossen. Es sei nicht möglich zu sagen, wann die Ermittlungen voraussichtlich abgeschlossen seien.