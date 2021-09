«Gibt keinen Gott ausser Allah» : Das sind die ersten Worte des Bataclan-Attentäters vor Gericht

Der einzige überlebende Attentäter der Terror-Anschläge vom 13. November 2015 in Paris steht vor Gericht. Ihm drohen lebenslange Haft und Sicherungsverwahrung.

Historischer Prozess

Lebenslange Haft

Am Tag nach den Anschlägen geriet Salah Abdeslam in Nordfrankreich in eine Polizeikontrolle, war damals aber noch nicht im Visier der Ermittlerinnen und Ermittler. Er wurde im März 2016 in der Nähe seines Elternhauses in Belgien festgenommen. Dabei kam es zu einer Schiesserei, wofür er in einem ersten Prozess in Belgien bereits zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Beim Pariser Prozess drohen ihm lebenslange Haft und anschliessende Sicherungsverwahrung.