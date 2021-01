Im Jahr 2018 bezogen 31’900 Flüchtlinge mit Asyl und 31’800 vorläufig Aufgenommene – also Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, die aber nicht in das Heimatland zurückgeschafft werden können – Sozialhilfe. Im Vergleich zu 2016 hat sich die Zahl um je 10’000 Personen erhöht. Dagegen ist in den letzten drei Jahren die Zahl der Asylsuchenden, die auf einen Entscheid warten und Sozialhilfe beziehen, gesunken (siehe Box). Im Vergleich nach Aufenthaltsstatus zeigt sich folgendes Bild:

Konkrete Zahlen zu ähnlichen Fällen mit Millionenkosten für eine Familie gibt es nicht, da es sich bei den Kostenfaktoren – Sozialhilfe, KESB, Sozialprogramme – um verschiedene Akteure handelt, die einzeln abrechnen. Es sind aber weitere Fälle mit sehr hohen Kosten bekannt: Für Schlagzeilen sorgte die Gemeinde Aarburg, die wegen steigender Sozialhilfeausgaben in Finanznöte geriet. Spitzenreiter in Aarburg war 2016 laut «Blick» eine irakische Familie mit vier Personen, die bis dahin 580'000 Franken an Sozialhilfe erhalten hatte.



Inzwischen plagen ähnliche Probleme Gemeinden im ganzen Land. Denn für viele, die zwischen 2014 und 2016 in die Schweiz geflüchtet waren, müssen in den nächsten zwei Jahren die Gemeinden finanziell aufkommen. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe rechnet 2022 mit 22’000 zusätzlichen Flüchtlingen und vorläufig Aufgenommenen, was zu hohen Mehrkosten führen werde. «In diesem Bereich braucht es daher einen Mechanismus, der diese Entwicklung ausgleicht», heisst es in einem Bericht. Sprich: Mehr Bundesgelder.

Was tut die Politik?