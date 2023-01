Ski-Weltcup: Das sind die Favoriten auf den Sieg an den Lauberhorn-Rennen

Marco Odermatt ist aktuell der beste Skirennfahrer der Welt – unbestritten. Der 25-Jährige hat in dieser Saison bereits sechs Rennen gewonnen und führt den Gesamtweltcup mit 1046 Punkten vor Aleksander Kilde (646) klar an. Der Nidwaldner hat bisher zwar nur Super-G und Riesenslaloms gewonnen, sein erster Abfahrtssieg ist aber wohl nur eine Frage der Zeit. Kein Wunder also, gehört Odi auch an den Heimrennen in Wengen zu den grossen Siegesanwärtern. Wer sonst noch dazuzählt, erklären wir dir hier.