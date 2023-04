Architektur-Wunder: Das sind die fünf aussergewöhnlichsten Gebäude der Welt

Wortwörtlich ein Steinhaus: Das Casa do Penedo in Portugal.

Dog Bark Park Inn, USA

Hundeliebhaber aufgepasst: Dieses Hotel lässt Träume wahr werden. Das «Dog Bark Park Inn» im US-amerikanischen Bundesstaat Idaho steht von April bis Oktober für Hundefans zur Verfügung und bietet Platz für bis zu vier Personen. Neben Kühlschrank und Mikrowelle verfügt das Hotel auch über gratis Internet. Ausserdem sind im «grössten Beagle der Welt» Tiere erlaubt. Das Ganze kostet aber auch entsprechend viel Geld: Zwei Personen zahlen für eine Nacht umgerechnet fast 145 Franken – Frühstück inklusive. Hundeliebhaber kommen aber auf ihre Kosten: Ein angrenzender Geschenkeladen bietet zusätzlich ein Sortiment an Hundeschnitzereien an.

Casa do Penedo, Portugal

In der Gemeinde Fafe in Nordportugal steht ein Steinhaus – wortwörtlich. Vier grosse Felsbrocken dienen als Fundament, Wände und Decke des Gebäudes. Das Haus wurde von der Cartoon-Serie «Familie Feuerstein» inspiriert und besitzt zwei Stockwerke. Im Erdgeschoss gibt es neben einer Küche auch ein kleines Wohnzimmer. Dort befindet sich ein 360 Kilogramm schweres Sofa aus Eukalyptusholz und Beton.

Das «Casa do Penedo» wurde 1974 fertiggestellt und von den Eigentümern vorerst als Ferienhaus benutzt. Heute ist es ein kleines Museum, das mit Fotografien zur Entstehungsgeschichte ausgestellt ist. Im selbst ernannten «seltsamsten» Haus der Welt gibt es keine Elektrizität, trotzdem lockt es viele Touristen an.

Gate Tower Building, Japan

Haines Shoe House, USA

Der Schuhverkäufer Mahlon Haines liess im Jahr 1949 ein Haus in Pennsylvania errichten, das wie ein Stiefel aussieht. Damals kostete der Bau fast 24’000 Franken. Die besondere Form sollte sein Geschäft ankurbeln. Das Gästehaus verfügt über drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, eine Küche und einen Aufenthaltsraum. In der «Schuhspitze» befindet sich das Wohnzimmer, während die Küche in der «Ferse» liegt. Haines und seine Familie haben jedoch nie selbst im Riesenschuh gelebt. Heute kann man das aussergewöhnliche Gebäude öffentlich besichtigen.

Mirrorcube Tree Hotel, Schweden

Dieses unsichtbare Baumhaus befindet sich in einem Waldgebiet in Nordschweden. An Kieferstämmen befestigt, gibt der verspiegelte Würfel (4x4x4 Meter) den Anschein, als ob der ganze Raum aus Glas besteht. Das Innere ist jedoch mit hellem Sperrholz verkleidet. Ein Baumstamm verläuft mitten durch den Raum. Die Unterkunft bietet mit einem Doppelbett Platz für zwei Personen. Die Preise starten bei umgerechnet 460 Franken – je nach Saison. Ein Frühstücksbuffet ist dabei inbegriffen. Am Baumhaus ist sogar ein Balkon angebaut.