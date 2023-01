Paranoia ums Weltwirtschaftsforum: Das sind die fünf irrsten WEF-Mythen

Angeblich verlangen WEF-Gäste nach ungeimpften Flugzeugbesatzungen. Dem ist nicht so, wie der Faktencheck von 20 Minuten zeigt.

«5000 Soldaten zum Schutz des WEF in Davos. Erwarten sie Ärger?» Solche Posts deuten an, das WEF müsse dieses Jahr besonders gut geschützt werden. Das Parlament hat aber lediglich – wie in früheren Jahren auch – eine Obergrenze von 5000 Armeeangehörige zur Unterstützung des WEF festgelegt. Das heisst nicht, dass sie zum Einsatz kommen.