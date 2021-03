Sparen ist angesagt : Das sind die fünf Regeländerungen für die Formel-1-Saison 2021

Die Teams werden zum Sparen verdonnert, ausserdem werden die Autos langsamer. Noch tiefgreifendere Veränderungen wird es aber auch wegen der Corona-Krise erst im nächsten Jahr geben.

Max Verstappen (Niederlande, l.) : Erster Grand Prix: 15. März 2015 GP Australien – Erster GP-Sieg: 15. Mai 2016 GP Spanien – GP-Teilnahmen: 119 – Siege: 10 – Grösste Erfolge: WM-Dritter 2019 und 2020 Sergio Perez (Mexiko) : Erster Grand Prix: 27. März 2011 GP Australien – Erster GP-Sieg: Grosser Preis von Sakhir am 6. Dezember 2020 – GP-Teilnahmen: 193 – Siege: 1 – Grösste Erfolge: WM-Vierter 2020, WM-Siebter 2016, 2017

In der F1-Saison 2021 müssen die Fans mit Regeländerungen zurecht kommen.

Budgetobergrenze: Sparen ist angesagt

Zum ersten Mal werden die Ausgaben der Rennställe beschränkt. 2021 dürfen die Formel-1-Teams nur noch maximal 145 Millionen Dollar ausgeben, die Summe sinkt in den Folgejahren sogar auf nur noch 135 Millionen Dollar ab. Ausgenommen davon sind aber die teilweise enorm hohen Gehälter der Fahrer oder Marketingmassnahmen. Die Kostengrenze gilt dabei nur für Teams, die ihren Wagen selbst bauen. Wer nur Teile einkauft, darf weniger ausgeben.

Kürzere Trainingseinheiten: nur noch eine Stunde

Bislang dauerten die Übungseinheiten am Freitag immer jeweils 90 Minuten, nun werden die Trainings auf eine Stunde verkürzt. Die Rennwochenenden sollen kompakter werden, ausserdem wird durch verschiedene Rennserien im Rahmenprogramm auch mehr reine Streckenzeit für die Frauenserie oder die Nachwuchsklassen Formel 2 oder Formel 3 benötigt. Zudem sollen die Mechaniker entlastet werden, für die erstmals gleich 23 Rennen anstehen.

Neuer Unterboden: weniger Tempo

Weil die Formel-1-Wagen immer schneller werden und das Reifenhersteller Pirelli auch wegen eines Entwicklungsstopps einige Probleme bereitet, wird es an den Boliden neue Unterböden geben. Durch eine Beschneidung des Bodens soll sich der Abtrieb um etwa zehn Prozent verringern – damit werden die Autos merklich an Geschwindigkeit verlieren und auch die Rundenzeiten dürften in diesem Jahr um einiges langsamer sein als noch 2020.