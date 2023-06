Milliardenschwer: Das sind die fünf reichsten Schweizer

Sie verfügen über Vermögen in Milliardenhöhe – und das stammt mehrheitlich aus Erbschaften. Ausserdem sind die Superreichen der Schweiz vor allem Männer mit Migrationshintergrund.

1 / 5 Gianluigi Aponte ist wirklich reich: Rate mal, auf welchem Platz er beim Ranking gelandet ist. Er wurde in Italien geboren. REUTERS Auch Ernesto Bertarelli dürfte keine Finanzprobleme haben. Auch er kommt eigentlich aus Italien. PD Ivan Glasenberg wurde in Südafrika geboren. 2011 wurde er Schweizer. TDG

Darum gehts Hättest du es gewusst? Drei der reichsten Schweizer wurden nicht hier geboren.

Viele von ihnen haben ihr Vermögen geerbt.

Unter ihnen ist nur eine Frau, sie ist gleichzeitig Politikerin.

In der Schweiz gibt es viele reiche Menschen, auch wenn das Land im Ranking der wohlhabendsten Europäer gerade mal Platz 10 belegt (der reichste Mensch Europas kommt aus Frankreich, es ist Bernard Arnault mit einem Vermögen von 211 Milliarden US-Dollar). Dennoch: Die wohlhabendsten Schweizer müssen sicher alles andere als am Hungertuch nagen. Das «Forbes-Magazin» gab kürzlich eine genaue Aufstellung bekannt. Hier kommen die Top-Five:

Platz 5: Magdalena Martullo-Blocher – 6,7 Milliarden US-Dollar

So richtig sieht man Magdalena Martullo-Blocher ihren Reichtum nicht an, oder? Die 54-Jährige ist seit 2015 Nationalrätin im Schweizer Parlament. 20min/Taddeo Cerletti

Magdalena Martullo-Blocher (54) ist nicht nur Milliardärin, sondern auch Politikerin. Seit 2015 ist sie für die SVP Nationalrätin im Schweizer Parlament und dort für die Kommission für Wirtschaft und Abgaben (WAK) zuständig. Reich wurde sie durch eine Beteiligung an der EMS-Chemie, dem Schweizer Polymer- und Chemieunternehmen. Ihr Vater Christoph verkaufte seine Anteile an seine Kinder Magdalena, Rahel, Miriam und Markus. Übrigens: Rahel (47) findet sich auf Platz 7 der reichsten Schweizer und Schweizerinnen.

Platz 4: Guillaume Pousaz – 7,2 Milliarden US-Dollar

Er ist der mit Abstand jüngste Superreiche, sogar unter den Top 10 der reichsten Schweizer: Guillaume Pousaz (41). IMAGO/NurPhoto

Seine Geschäftsidee schlug ein wie eine Bombe: 2012 gründete Guillaume Pousaz Checkout.com, das Online-Zahlungsabwicklungen für Unternehmen vereinfachen soll. Anfang 2022 war das Unternehmen mit 40 Milliarden US-Dollar das wertvollste Fintech-Start-up der Welt. Der Wert ging allerdings Ende 2022 schon deutlich runter. Laut Forbes besitzt Pousaz zwei Drittel der Anteile an Checkout.com.

Platz 3: Ivan Glasenberg – 9 Milliarden US-Dollar

Ivan Glasenberg war zwar nicht der Gründer des Unternehmens Glencore, reich geworden ist er damit trotzdem. Nicola Pitaro

Ivan Glasenberg (66) hat nicht nur viel Geld, sondern auch drei Staatsbürgerschaften: Der Unternehmer ist Australier, Südafrikaner und Schweizer zugleich. Geboren wurde er allerdings in Südafrika, erst 2011 wurde er Schweizer. Er war von 2002 bis 2021 CEO von Glencore, dem grössten Rohstoffhändler der Welt. Wohnen tut der 66-Jährige übrigens in Rüschlikon ZH, um sich fit zu halten, geht er dort täglich schwimmen und joggen.

Ernesto Bertarelli – 9,4 Milliarden US-Dollar

Hat ausgesorgt: Ernesto Bertarelli (57). PD

Auch Ernesto Bertarelli (57) war ursprünglich kein Schweizer: Geboren ist der schmucke Geschäftsmann in Rom, erhielt aber bereits im Alter von 24 die schweizerische Ehrenbürgerschaft. Sein opulentes Vermögen erbten er und seine Schwester Dona 1998 von deren Vater. Das Geld stammt aus dem Biotech-Unternehmen Serono S.A., das unter anderem das bekannte Multiple-Sklerose-Medikament Rebif herstellt. Nicht-so-Fun-Fact: Laut einer Untersuchung, die das Konsum-Verhalten von Milliardären untersucht, verbrauchte Bertarelli im Jahr 2018 so viel CO2 wie mehrere Hundert Menschen im Jahr – nämlich 10’089,7 Tonnen. Aktuell lebt er in Gstaad.

And the winner is …

Auch wenn er superreich ist, macht er auf Fotos meist ein komisches Gesicht: Ernesto Bertarelli. Von seiner Frau Rafaela gibt es übrigens so gut wie fast keine Fotos. imago stock&people

Gianluigi Aponte und Rafaela Aponte-Diamant – 31,2 Milliarden US-Dollar

Der Abstand zu Platz 2 ist enorm: Mehr als 20 Milliarden US-Dollar sind das Ehepaar Gianluigi und Rafaela Aponte reicher als ihr weit abgeschlagener Konkurrent Bertarelli. Lustig: Gianluigis Frau heisst mit zweitem Namen Diamant – nomen est omen? Den beiden gehört das Schifffahrtsunternehmen MSC, beide stiegen 1970 gemeinsam in die Schifffahrt ein. Auch die Bertarellis sind eigentlich Italiener, Gianluigi kommt aus der Nähe von Neapel.

Wer ist dein Lieblings-Milliardär? Ganz klar Magdalena Martullo-Blocher: Sie ist nicht nur reich, sondern kann durchs Mitmischen in der Politik die passenden Gesetze für Reiche auf den Weg bringen. Guillaume Pousaz: Man muss es doch mit den Welschen halten. Ivan Glasenberg: Schliesslich hat er drei Staatsbürgerschaften. Ernesto Bertarelli: Er ist einfach der Hübscheste. Gianluigi Aponte: Wie kann man mit so viel Geld nur so schlecht gelaunt dreinschauen?