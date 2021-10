Die fünf schnellsten Autos der Welt

Wer die Frage nach dem schnellsten Auto der Welt stellt, wird häufig Bugatti als Antwort bekommen. Doch bereits seit einigen Jahren kann sich das Auto der vielen Superlative dieses Titels nicht mehr rühmen. Die offiziell 420 km/h für die Standardversion sind trotzdem ein imposanter Wert, den das Luxusmobil einem 1103 kW/1500 PS starken 16-Zylinder mit vier Abgasturboladern zu verdanken hat. Damit prescht der Zweitonner in 2,4 Sekunden auf 100 km/h, 300 km/h sind nach 13,1 Sekunden erreicht, für die 400er-Marke sind 32,6 Sekunden nötig. Wer derart schnell sein will, muss investieren. Der Grundpreis des seit 2016 gebauten Chiron liegt jenseits von drei Millionen Franken.

Ähnlich teuer und dennoch bereits ausverkauft ist der Koenigsegg Jesko. Seit Sommer 2021 wird das auf 125 Exemplare limitierte Hypercar in Schweden produziert. Wie bei Koenigsegg üblich, wird der 1,4 Tonnen leichte Zweisitzer von einem 5-Liter-V8-Motor unter Druck gesetzt, der, wenn er mit E85-Treibstoff gefüttert wird, 1176 kW/1599 PS generiert. Damit sollen 480 km/h möglich sein. Theoretisch noch schneller könnte der Jesko in der aerodynamisch optimierten Variante Absolut sein, der nach Computersimulationen sogar 531 km/h erreichen würde – wenn es denn eine Strecke gebe, auf der sich dieses Tempo fahren liesse.

Anfang 2022 will Bugatti mit der Produktion des Chiron Super Sport 300+ loslegen. Die auf 30 Exemplare limitierte Variante mit Long-Tail-Heck wird vom bekannten 8-Liter-W16-Motor angetrieben, der dank vergrössertem Turbolader 1176 kW/1600 PS und damit 100 PS mehr als bisher leistet. Der Sprint von 0 auf 200 km/h soll so in 5,8 Sekunden möglich. sein. Der Spurt von 0 auf 400 km/h verkürzt sich laut Bugatti um sieben Prozent gegenüber dem normalen Chiron. Selbst bei 440 km/h, der offiziellen Höchstgeschwindigkeitsmarke der Serienversion, soll der Wagen noch gut beherrschbar sein. Gefahren ist der Chiron Super Sport im Jahr 2019 sogar 490 km/h – als offiziell anerkannter Wert gilt diese Marke allerdings nicht.