Das sind die teuersten Hotels der Welt

Besonders jüngere Menschen und Backpacker sparen beim Reisen gerne an der Unterkunft: Dort verbringt man ja eh nicht besonders viel Zeit und eigentlich muss es nur zum Schlafen reichen, oder? Andere Reisende legen viel Wert auf eine luxuriöse Unterkunft und alle Annehmlichkeiten, die man sich dazu so wünschen kann. Das kommt natürlich mit einem entsprechenden Preis.

Aber auch bei den Luxushotels gibt es vergleichsweise bezahlbare Unterkünfte und solche, die sich nur eine Handvoll sehr vermögender Menschen leisten kann, wie das Finanzunternehmen Merchant Cash Advice herausgefunden hat. Wir zeigen dir hier die fünf teuersten Hotels der Welt, in denen eine Nacht schnell so viel kostet wie ein Luxusauto.

5. The Hilltop Villa, Fidschi

4. The Mark Penthouse, New York

Das renommierte Hotel The Mark New York in der Upper East Side hat eine beeindruckende Terrasse. Noch viel schöner ist aber das Mark-Penthouse, das exklusivste Zimmer des Hotels. Es kostet 75’000 Dollar (69’500 Franken) pro Nacht. Dafür bekommen die Gäste aber auch Zugang zu einer privaten Dachterrasse mit Blick auf den Central Park, fünf Schlafzimmer, vier Cheminées, sechs Badezimmer und zwei Bars. Das Wohnzimmer, das auch in ein Ballzimmer umgewandelt werden kann, ist 7,9 Meter hoch.