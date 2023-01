Schweiz: Das sind die gefragtesten Jobs im Jahr 2023

Der gefragteste Job im Jahr 2023 in der Schweiz ist: Dateningenieur/-ingenieurin. Dateningenieure analysieren Daten und bereiten diese so auf, dass jeder und jede im Unternehmen sie nutzen kann.

In den zehn gefragtesten Jobs sind gleich sechs aus der Informatik , wie die Businessplattform Linkedin bekannt gibt. «Wer über fundierte IT-Kenntnisse verfügt, hat auf dem Arbeitsmarkt aktuell sehr gute Karten», so Linkedin. Der Bedarf an IT-Fachkräften sei hoch und biete Arbeitnehmenden gute Wechsel- und Wachstumschancen.

Fokus auf IT-Berufsbilder international einzigartig

Der ausgeprägte Fokus auf IT-Berufsbilder sei im internationalen Vergleich nahezu einmalig. «Zwar finden sich in jedem untersuchten Land entsprechende Berufe in den Top Ten, aber nur in Argentinien in einer ähnlichen Häufigkeit. Dagegen nehmen zum Beispiel in Deutschland, Frankreich oder Grossbritannien verstärkt kunden- und vertriebsnahe Berufe die vorderen Plätze der Liste ein.»