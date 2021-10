Zum zweiten Mal dabei - Das sind die Gegnerinnen der Frauen-Nati an der EM 2022 in England

Erst zum zweiten Mal darf das Schweizer Frauen-Nationalteam an einer EM teilnehmen. 2017 scheiterten die Schweizerinnen bereits in der Gruppenphase. Platz 3 hinter Österreich und Frankreich reichte nicht zum Weiterkommen. Das soll nächstes Jahr in England anders werden. Gegen wen es dabei geht, wurde am Donnerstagabend in Manchester ausgelost.