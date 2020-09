Die Schweizer Hotellerie-Branche leidet unter der Corona-Krise. Denn die ausländischen Gäste bleiben weg. So gingen die Übernachtungszahlen von Januar bis Juli um mehr als 40 Prozent zurück. Doch es gibt Ausnahmen: Einige Gemeinden konnten die fehlenden ausländischen Gäste mit Einheimischen kompensieren.

So hat Disentis in Graubünden fast doppelt so viele Logiernächte verzeichnet wie im Vorjahr, wie der «SonntagsBlick» schreibt. Neben Corona habe auch das Wetter zu den erfreulichen Zahlen beigetragen, erklärt die lokale Tourismusdirektorin.