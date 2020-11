Der Gründer von Checkout.com Guillaume Pousaz hat 3,5 Milliarden Plus gemacht und besitzt neu 4 bis 4,5 Milliarden Franken.

Zu den grössten Gewinnern gehört die Familie Blocher, mit einem Plus von 4 Milliarden Franken ist ihr Vermögen auf 15 bis 16 Milliarden gewachsen.

Viel besser ist die Lage in der Krise für die Pharma- und die Digitalbranche. So haben etwa die Familien Hoffmann und Oeri mit ihrer Beteiligungsmehrheit am Pharmakonzern Roche 2 Milliarden Franken hinzugewonnen.