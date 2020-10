Das Weltwirtschaftsforum und die Zurich Versicherung haben bei Chefs in der Schweiz, in Europa und weltweit nach den grössten Risiken fürs Geschäft gefragt. In der Bildstrecke zeigen wir dir die grössten Sorgen der Chefs aus der Schweiz, Europa und weltweit.

Weniger Widerstand gegen Corona-Massnahmen

Entsprechend ist in Europa insgesamt die Angst vor Infektionskrankheiten an der Spitze der Risikoliste. «In anderen europäischen Ländern ist das Vertrauen in die Handhabung der Krise kleiner als in der Schweiz», sagt Robert Gremli von Zurich Schweiz.