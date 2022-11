Macht und Missgunst: Das sind die grössten Familienfehden in den Königshäusern

Königin Margrethe entzieht Enkelkindern den Titel

Familiendrama wegen Harry und Meghan

Einen Skandal nach dem anderen, gibt es aus dem Buckingham Palace. Unter anderem sorgen auch Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (41) immer wieder für Schlagzeilen. Alles begann, als die beiden am 8. Januar 2020 verkündeten, dass sie die Königsfamilie verlassen würden. Was dann passierte, erschütterte den ganzen Royal-Clan. In einem Interview mit Talkshow-Königin Oprah Winfrey (68) verrieten sie die Gründe für ihren Abgang. Darunter Rassismus-Vorwürfe, Mangel an Unterstützung und Lügen. Meghan fügt hinzu, dass sie nicht einmal Hilfe bekommen habe, als sie Suizidgedanken hatte. Prinz Harry warf zudem seinem Vater, König Charles III. vor, seine Anrufe zu ignorieren. Bis heute scheint ein Ende der Fehde nicht in Sicht zu sein.