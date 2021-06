Extremismus, Grossmächte, Terror - Das sind die grössten Gefahren für die Schweiz

Die Coronakrise hat das Potenzial von Angriffen in der Schweiz erhöht – sowohl in der physischen als auch in der digitalen Welt. Zu diesem Schluss kommen die Experten vom Nachrichtendienst des Bundes (NDB). Der Dschihadismus stelle demnach nach wie vor eine grosse Gefahr für die Schweiz dar. Anschläge in den Nachbarländern der Schweiz würden diese Einschätzung weiterhin bestätigen. Aber auch Rechts- sowie Linksextreme würden den inneren Frieden der Schweiz gefährden.