Das sind die Frisurentrends für Männer 2023

Was noch vor einigen Jahren der immer gleiche Kurzhaarschnitt war, hat heute deutlich an Bedeutung zugenommen. Männer kümmern sich intensiver um ihr Kopf- und Barthaar, Frisurentrends ändern sich ständig, Farbe und Dauerwelle sind Themen, die wieder auf den Tisch kommen. Was 2023 besonders hoch im Kurs steht, verrät uns ein Experte: Lukas Lätsch arbeitet als Barber im Zürcher Salon The Barber Paradox.