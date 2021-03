So hat sich der Onlinehandel im Krisenjahr verändert

Der Schweizer Onlinehandel boomt in der Krise umso mehr. Profitiert haben vor allem die hiesigen Anbieter. Der grösste Teil des Geldes – 11 Milliarden – floss direkt in Schweizer Unternehmen. Nur 2,1 Milliarden Franken gingen an ausländische Onlinehändler wie Amazon, Alibaba und Wish. Damit ist der Online-Inlandskonsum 2020 um 32 Prozent angewachsen. Der Online-Auslandseinkauf hat nur fünf Prozent zugelegt. Am meisten haben Schweizerinnen und Schweizer Heimelektronik online bestellt: Fast 48 Prozent wurden 2020 im Internet gekauft. Dabei wurden über 3 Milliarden Franken für elektronische Geräte ausgegeben. Gefragt waren vor allem Produkte wie Fernseher, Webcams, Drucker und Notebooks. Aber auch Games waren sehr gefragt. Schuhe und Kleider wurden am zweithäufigsten gekauft: 2,5 Milliarden Franken flossen in diesen Bereich. Allerdings ist dieses Segment damit nur 15 Prozent gewachsen. Das Sortiment Food hat 2020 ebenfalls kräftig zugelegt und liegt bei fast 1,5 Milliarden Franken Onlinehandelsumsatz. Allerdings machen Online-Bestellungen beim Essen bisher nur 3,5 Prozent des gesamten Umsatzes aus.