An der Studie nahmen ein Drittel Frauen und zwei Drittel Männer teil. Fast die Hälfte der Teilnehmer waren in der Altersgruppe 45 – 59 Jahre. Nur 16 Prozent waren unter 35 Jahre alt. Was in der Axa-Befragung sonst noch als Risiko ausgegeben, siehst du in der Bildstrecke oben.